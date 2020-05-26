В Таураге младенец подавился и скончался

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В ночь на субботу в Таураге скончался младенец.
По данным полиции, подавившегося младенца привезли в больницу в пятницу, около 22 ч.
В субботу, в 1.30 ч, младенец скончался в больнице.
Точная причина смерти младенца, который родился в прошлом году, устанавливается.
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