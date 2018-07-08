В Татрах литовских туристов настигла гроза

По данным Службы новостей LNK, 8 июля путешественников с горы вниз доставил спасательный вертолет.

52-летняя женщина получила серьезные травмы. Трое других путешественников, в их числе был и 11-летний ребенок, получили менее серьезные травмы.

"Когда мы их нашли, женщина еще находилась в сознании, однако она жаловалась на сильные боли в области груди. К счастью, остальные получили несерьезные травмы. Странно только то, что они вообще стали подниматься в горы, поскольку сообщалось, что вот-вот погода испортится, и начнется гроза", – сказал спасатель Анджей Марасек.

Высота горы, на которую поднимались граждане Литвы - почти 2 км.