4 декабря 2017 года в 15.33-15.51 ч. из магазина были украдены: дрель-шуруповерт BOSCH стоимостью 65 евро и ударная дрель BOSCH стоимостью 52.99 евро.

Ущерб - 117,99 евро.

Если вы узнали подозреваемого, просьба обращаться по указанным контактам: тел. +370 37 30 3859, aurelijus.endriuska@policija.lt, (8-37) 223726.

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