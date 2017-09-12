В суде Контянис не пожалел свою сожительницу

еще перед началом суда Контянис заявил, что он сожалеет из-за смерти ребенка, но еще больше сожалеет, что связался с такой матерью, как Казюкайтите.

Он также заявил, что требует публичности и призывал журналистов приходить на заседания суда.

Контянис сказал, что в тот день Казюкайтите заперла его с ребенком дома, не оставила ни ключа, ни телефона.

На вопрос, почему она не вызвала врачей, он ответил, что у Моники нет никаких материнских инстинктов.

"Таких женщин надо стерилизовать как кошек", - заявил обвиняемый.

"Я ей верил, думал, что она изменится, я любил ее, но она осталась прежней", - сказал Контянис.

Казюкайтите сказала, что ее сожитель все выдумывает.

"У него есть время на выдумки. Я виновата, признаю, но ребенка не вернешь", - сказала она, уверяя, что не била мальчика. Моника сказала, что когда она ушла из дома, ребенок был здоров, а когда вернулась - он уже угасал.

"Он лжет. Это Гедиминас забрал у меня телефон и не дал вызвать скорую", - сказала Моника.

Отец ребенка признан потерпевшим, он просит присудить с обоих обвиняемых по 3000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

"Я надеюсь, что в Литве хотя бы раз восторжествует справедливость. Я миллион раз пытался представить, как люди могут такое сделать", - сказал мужчина.

Казюкайтите обвиняют в жестоко убийстве сына и в злоупотреблении родительскими правами и обязанностями.

Контяниса обвиняют в жестоко убийстве малолетнего ребенка и в том, что он три раза наносил ему физическую боль.

Жестокое преступление было совершено в Кедайняй 24 января этого года, когда сожителей взбесило то, что у ребенка не получается произнести названия цифр. Контянис не скрывал, что мальчика били.

Врачи Каунасской клиники сразу же установили, что мальчика били не только кулаками, но и разными предметами. Контянис признал, что бил ребенка ремнем и зарядным устройством от телефона.

Мужчина бил ребенка и в ванной - после одного из ударом мальчик упал головой о радиатор. После этого состояние мальчика стало быстро ухудшаться, а мать ушла из дома, оставив сожителя с ребенком.

Когда она вернулась, Мальчик чувствовал себя очень плохо. У него текла кровь из носа и ушей. Его тошнило.

Тогда Казюкайтите бросилась в аптеку, просила продать ей лекарство от травмы головы, но аптекарь велел вызывать скорую. Казюкайтите купила обезболивающие.

Однако, когда она вернулась, ребенок был настолько плох, что уже не мог проглотить лекарство. Сожители вызвали скорую уже в самый последний момент, стараясь скрыть преступление. Когда на место приехали врачи, мальчик уже не дышал.