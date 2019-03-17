Осуждённому за контрабанду наличных денег Д.С. был определён штраф в размере 7500 евро. Суд первой инстанции в июле 2018 г. также конфисковал у мужчины все незаконно ввезённые деньги, установив, что они были объектом контрабанды.

Однако суд, изучивший дело в порядке апелляции, обратил внимание на отсутствие данных о том, что мужчина получил деньги незаконно или планировал использовать их для достижения незаконных целей.

По данным дела, ввезённые мужчиной деньги предназначались для действующего в Литве предприятия, с которым у него были общие дела по бизнесу и у которого он собирался приобрести лодку для личного использования.

Поэтому суд апелляционной инстанции решил, что конфискация этих средств является непропорциональной и обязал вернуть мужчине 250 000 евро.

Точку в деле 28 февраля поставил Верховный суд Литвы, который постановил конфисковать часть суммы - 65 000 евро.

По решению суда, конфисковать всю денежную сумму, оценивая происхождение денег и цель их контрабанды, было бы непропорционально.

Однако Верховный суд Литвы обратил внимание на то, что осуждённый прятал деньги: они были обнаружены сложенными в пакет, обмотанными целлофаном, обвязанными резиновым шнуром и спрятанными под сложенными сиденьями третьего ряда в автомобиле, где их не было видно, а это означает, что осуждённый готовился к контрабанде денег.

"Такая конфискация части имущества у Д.С. в данном конкретном случае является справедливым и пропорциональным средством, способствующим осуществлению назначенного наказания", – в постановлении заявляет Верховный суд.