Прокурор передал в суд резонансное дело об убийстве младенца, сообщила прокуратура.
© DELFI / Tomas Vinickas

Перед судом предстанет 32-летняя жительница Кедайняй Л. M., которую обвиняют в том, что в январе 2019 года она родила в уличном туалете младенца и оставила его в выгребной яме. Новорожденный скончался.

Согласно материалам дела, в конце января 2019 г. Л. M., скрывавшая беременность от окружающих, родила в уличном туалете младенца. Он скончался, упав в выгребную яму. Подозревают, что женщина понимала свои действия и намеренно оставила младенца в выгребной яме.

Статьи по теме:
В Кедайняй в уличном туалете нашли тело новорожденного  (54)

"В ходе расследования выяснилось, что сама женщина узнала о беременности на ранних сроках, но не рассказала об этом ни своему сожителю, ни другим близким. Она признает свою вину и сожалеет о содеянном", – сказал прокурор Андрюс Кюршинас.

За такое преступление женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

ЧП и криминал

Британия: ученика из Латвии избили в школе со словами: "Убирайся в Россию!" (2)

Нападению со стороны других учеников подвергся 15 мая...

В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль

В четверг в Вильнюсе произошло ДТП , столкнулись два...

Полиция задержала нетрезвую мать, которая била ребенка

15 мая полицию Шакяйского района вызвали во двор...

В Вильнюсе гремели выстрелы: пострадавший доставлен в больницу

По данным Департамента полиции, в Вильнюсе, у гаражей,...

В суд передано дело об убийстве младенца (1)

Прокурор передал в суд резонансное дело об убийстве...

TOP новостей

Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"

Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...

За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)

Приближается лето, время, когда на взморье начинается...

НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...

Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...

Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...