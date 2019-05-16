Перед судом предстанет 32-летняя жительница Кедайняй Л. M., которую обвиняют в том, что в январе 2019 года она родила в уличном туалете младенца и оставила его в выгребной яме. Новорожденный скончался.
Согласно материалам дела, в конце января 2019 г. Л. M., скрывавшая беременность от окружающих, родила в уличном туалете младенца. Он скончался, упав в выгребную яму. Подозревают, что женщина понимала свои действия и намеренно оставила младенца в выгребной яме.
"В ходе расследования выяснилось, что сама женщина узнала о беременности на ранних сроках, но не рассказала об этом ни своему сожителю, ни другим близким. Она признает свою вину и сожалеет о содеянном", – сказал прокурор Андрюс Кюршинас.
За такое преступление женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
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