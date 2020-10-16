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В Вильнюсский окружной суд передано дело об убийстве и изнасиловании 15-летней девушки.
В суд передано дело об убийстве 15-летней девушки на вильнюсском кладбище
© Vilniaus aps. VPK

Напомним, что преступление было совершено 13 марта. Сначала поступило сообщение об исчезновении 15-летней девушки (она ушла из дома 13 марта после обеда и не вернулась). 15 марта вечером полиция нашла тело девушки со следами насилия на одном из вильнюсских кладбищ.

Полиция быстро выявила подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления.

Подозреваемый – тоже несовершеннолетний (2003 г.р.). В ходе обыска у него дома были обнаружены улики. Ему предъявлены обвинения в убийстве и сексуальном насилии.

Подозреваемый находится под арестом.

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