В суд передано дело о похищении и убийстве сторожа

Дело о похищении и убийстве сторожа в Тракайском районе уже передано в Вильнюсский окружной суд. Обвинения предъявлены 4 молодым людям, один из них - несовершеннолетний, еще 4 (среди них два несовершеннолетних) обвиняются в том, что не сообщили в полицию о совершении этого тяжкого преступления.
© DELFI / Domantas Pipas

В начале января в Варенских лесах был обнаружен сожженный автомобиль с телом мужчины в багажнике. В течение нескольких дней полиция выявила подозреваемых, задержала трех человек. Их подозревали в жестоком убийстве с целью сокрытия другого преступления. В числе подозреваемых был несовершеннолетний. Расследование показало, что сторож был зверски убит, а потом его тело сожгли в автомобиле.

Полиция выяснила и другие преступления, совершенные той же компанией: осенью 2017 г. в Алитусе был убит мужчина, в начале января 2018 г. готовилось еще одно убийство.

Обвинения в жестоком убийстве были предъявлены T.П., A.Й., K.П.С. и A.Г. Все они находятся под арестом.

За жестокое убийство УК ЛР предполагает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

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