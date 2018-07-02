В суд передано дело о похищении и убийстве сторожа

В начале января в Варенских лесах был обнаружен сожженный автомобиль с телом мужчины в багажнике. В течение нескольких дней полиция выявила подозреваемых, задержала трех человек. Их подозревали в жестоком убийстве с целью сокрытия другого преступления. В числе подозреваемых был несовершеннолетний. Расследование показало, что сторож был зверски убит, а потом его тело сожгли в автомобиле.

Полиция выяснила и другие преступления, совершенные той же компанией: осенью 2017 г. в Алитусе был убит мужчина, в начале января 2018 г. готовилось еще одно убийство.

Обвинения в жестоком убийстве были предъявлены T.П., A.Й., K.П.С. и A.Г. Все они находятся под арестом.

За жестокое убийство УК ЛР предполагает наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.