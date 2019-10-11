В суд доставлен задержанный каунасский полицейский

Каралукас привозили в суд и накануне, однако по просьбе прокурора судья отстранился от этого дела, поскольку он является приятелем адвоката подозреваемого. Поэтому 11 октября прокуратура обратилась в суд повторно.
В суде перед заседанием Каралукас извинился перед близкими за то, что им приходится переживать за него. Свою вину он отрицает. По словам Каралукаса, в среду обыск не завершился, а Департамент полиции уже распространил информацию. Полицейский удивлен, что среди подозрений есть события 2016-2017 гг, а задержан он лишь сейчас.
Каралукас сказал, что чувствует себя хорошо и надеется, что суд не даст разрешения на его арест.
Каралукас и другие подозреваемые задержаны по резонансному делу о нелегальном алкогольном бизнесе и торговле краденными автомобильными деталями.
Подробности этой истории потрясли общество, выяснилось, что преступников, возможно, покрывал полицейский и один бывший глава Каунасской окружной полиции.
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