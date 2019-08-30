В суд доставлен подозреваемый в жестоком убийстве в Клебонишкском лесу

Подозреваемый работал, с преступными группировками он связан не был. Следователи осмотрели тело в лесу и обнаружили колотые раны, поэтому искали подозреваемого.
В четверг вечером в Каунасе был задержан подозреваемый в убийстве мужчина.
В пятницу прокурор Эдвинас Асосявичюс обратился в суд с просьбой взять подозреваемого под стражу на три месяца. По словам прокурора, подозреваемый свою вину признает.
Что точно произошло, еще неясно. Не исключено, что в лесу мужчины пили и между ними разгорелся конфликт. По дороге в суд мужчина скрывал свое лицо.
По данным DELFI, подозреваемый ранее судим не был. Мужчины были знакомы, жили по соседству. Однако, насколько известно, мужчины раньше не общались между собой.
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