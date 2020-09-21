В субботу вечером в Вильнюсе VW въехал в забор у железной дороги, вся компания пьяна

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В субботу поздно вечером, после 23 ч., в Вильнюсе, на ул. Пелесос, с дороги съехал и в забор врезался автомобиль VW Passat.
В автомобили находились трое мужчин. Все они были пьяны - больше 1,5 промилле. Ни один из них не признался в том, что управлял автомобилем.
Все трое мужчин - граждане Украины. Двоих из них увезли в больницу, третьего - в КПЗ.
По полученным травмам полицейские быстро выяснили, кто из мужчин управлял автомобилем.
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