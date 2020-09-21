В субботу вечером в Вильнюсе VW въехал в забор у железной дороги, вся компания пьяна

В автомобили находились трое мужчин. Все они были пьяны - больше 1,5 промилле. Ни один из них не признался в том, что управлял автомобилем.

Все трое мужчин - граждане Украины. Двоих из них увезли в больницу, третьего - в КПЗ.

По полученным травмам полицейские быстро выяснили, кто из мужчин управлял автомобилем.