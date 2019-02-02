Сообщение поступило в 21.26 ч. Звонивший сказал, что в одном из домов на ул. Нидос, мужчину ранили ножом.
По предварительным данным, молодой человек от полученной травмы скончался. Приехавшие на место происшествия врачи ничем уже не могли ему помочь.
По предварительным данным, мужчина был убит не в субботу вечером, а раньше. Возраст убитого сразу же после происшествия сотрудники полиции сообщить не могли, полагают, что мужчине может быть 20-25 лет.
Подозреваемый сразу же после происшествия задержан не был, в квартире его не было. По неофициальной информации, убитый был найден в запертой квартире. Следователи выясняют, когда точно произошло убийство, подозреваемый разыскивается.
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