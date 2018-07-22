В субботу в водоемах утонули два человека

В субботу утром один человек был найден в водоеме-старице в Паневежисе. Во время первоначальной проверки не было выявлено никаких внешних признаков насилия.

Вечером в субботу в пруду в деревне Шукионяй, Биржайский район, был найден еще один мертвец. Во время первоначальной проверки не было выявлено никаких внешних признаков насилия.