В субботу в водоемах утонули два человека

В субботу утром один человек был найден в водоеме-старице в Паневежисе. Во время первоначальной проверки не было выявлено никаких внешних признаков насилия.
Вечером в субботу в пруду в деревне Шукионяй, Биржайский район, был найден еще один мертвец. Во время первоначальной проверки не было выявлено никаких внешних признаков насилия.
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