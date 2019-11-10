9 ноября в разных местах Вильнюса обнаружили двух мужчин, которые, как подозревают, выпали с балконов.
Balkonas Naugarduko gatvėje
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным полиции, ночью, в 1.30 ч. на ул. Пяркункемё у дома нашли мужчину 1981 г.р. Он был доставлен в больницу. Предполагают, что он выпал с балкона на 4 этаже. В 5.30 ч. мужчина скончался в больнице.

Около 13 ч. на ул. Тую под балконом многоквартирного дома обнаружили тело мужчины лет 40 без внешних следов насилия..

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