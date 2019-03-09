В субботу в Вильнюсе произошло ДТП, пострадал мужчина

В субботу, 9 марта, в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. По предварительным данным, в ДТП пострадал мужчина.
© DELFI / Tomas Vinickas

Около 16.46 ч. на ул. Гележинё Вилко, около ул. Озо, на дороге в сторону Балтупяй, произошло ДТП.

Полиция информировала, что автомобиль Citroen перевернулся. В ДТП участвовали автомобили Citroen и Honda.

Во время ДТП незначительные травмы получил мужчина, врачи осмотрели его на месте происшествия.

По предварительным данным, Citroen ехал по ул. Гележинё Вилко, а Honda выехала со второстепенной дороги и спровоцировала ДТП. Причины ДТП выясняет полиция.

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