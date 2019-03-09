В субботу в Вильнюсе произошло ДТП, пострадал мужчина

Около 16.46 ч. на ул. Гележинё Вилко, около ул. Озо, на дороге в сторону Балтупяй, произошло ДТП.

Полиция информировала, что автомобиль Citroen перевернулся. В ДТП участвовали автомобили Citroen и Honda.

Во время ДТП незначительные травмы получил мужчина, врачи осмотрели его на месте происшествия.

По предварительным данным, Citroen ехал по ул. Гележинё Вилко, а Honda выехала со второстепенной дороги и спровоцировала ДТП. Причины ДТП выясняет полиция.