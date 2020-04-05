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В субботу в полицию поступило 183 сообщения о нарушениях карантина и самоизоляции, оштрафованы 69 человек, подтвердил BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис.
В субботу полиция получила 183 сообщения о нарушениях карантина, 69 человек оштрафованы
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам Р. Матониса, большинство протоколов об административных правонарушениях были выписаны в Вильнюсском уезде, оштрафованы лица, которые не соблюдали правила карантина в общественных местах, собирались большими группами.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига призывает людей без необходимости не выходить из дома.

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Людей старшего возраста и тех, кто болен хроническими заболеваниями также просят не выходить из дома.

"В субботу и в воскресенье литовская полиция будет чаще патрулировать общественные места, например, парки, скверы. В таких местах будет дежурить больше полицейских", – сказал BNS пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу административных правонарушений, которые увеличивают штрафы за нарушения правил карантина и расширяют круг ведомств, назначающих штрафы.

Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция, военная полиция, Служба общественного порядка и пограничники получили право на составление протоколов нарушений.

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