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8 августа, в 10.05 ч., в Радвилишкисе, с балкона упала девочка (2018 г.р.). Она была госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняются.
Вечером того же дня, около 20.35 ч., в Клайпеде из окна выпал мальчик (2019 г.р.), он находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.
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