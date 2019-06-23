В субботу были спасены пятеро тонущих в море, один человек утонул в Аникщяй

Пожарные Аникщяй из воды достали тело утопленника.

"Вчера был кошмар. Очень трудный день, потому что уровень волн превысил три балла, еще и сильные течения. В субботу было спасено пять человеческих жизней, и все пять человек находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывает Йонас Пирожникас, глава Литовской ассоциации спасателей.

Пожарные спасатели подтвердили радио LRT в субботу, что в Аникщяй на поверхность достали тело утопленника. Еще двое были спасены в Биржайском районе и один в Каунасском районе.

По словам Й. Пирожникаса, на пляже также не хватает полицейских, которые могли бы контролировать тех, кто в нетрезвом состоянии ходит по пляжу и ныряет в море.

По его словам, люди не реагируют на замечания спасателей.