В субботу были спасены пятеро тонущих в море, один человек утонул в Аникщяй

Пожарные Аникщяй из воды достали тело утопленника.
"Вчера был кошмар. Очень трудный день, потому что уровень волн превысил три балла, еще и сильные течения. В субботу было спасено пять человеческих жизней, и все пять человек находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывает Йонас Пирожникас, глава Литовской ассоциации спасателей.
Пожарные спасатели подтвердили радио LRT в субботу, что в Аникщяй на поверхность достали тело утопленника. Еще двое были спасены в Биржайском районе и один в Каунасском районе.
По словам Й. Пирожникаса, на пляже также не хватает полицейских, которые могли бы контролировать тех, кто в нетрезвом состоянии ходит по пляжу и ныряет в море.
По его словам, люди не реагируют на замечания спасателей.
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