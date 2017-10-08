Веселившиеся в барах Старого города Вильнюса английских футбольных болельщиков находились под контролем со стороны сотрудников Службы общественной безопасности. Вооруженные сотрудники СОБ были наготове, чтобы пресечь любые беспорядки.
© DELFI / Kristina Pocytė

Последний матч в группе F между сборными Литвы и Англии состоится 8 октября, вечером, поэтому у британских болельщиков еще есть время для шумного веселья. Но такое веселье, сопровождающееся бьющимися бокалами, не слишком приятно.

Дежурный Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа сказал DELFI, что особых беспорядков до полуночи зафиксировано не было.

Однако рядом с баром на ул. Вильняус в течение некоторого времени дежурили сотрудники СОБ, они были вооружены. Неподалеку дежурила и полиция.

Около полуночи британские болельщики вышли на улицу и стали петь перед сотрудниками СОБ.

Одному болельщику все же не повезло. Кто-то распылил в баре слезоточивый газ, поэтому он вышел из помещения со слезящимися глазами. На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Латвии во время авторалли упал вертолет, один человек погиб

В воскресенье, 8 октября, в Курземе в волости Грамздас...

Около костела Св. Анны водитель Brabus сбил двух девочек (5)

8 октября сотрудники Вильнюсской полиции и врачи около...

Огнестрел в Йонаве: в мужчину стреляли во дворе его дома

В Йонавскую больницу приехал молодой человек, который...

Очевидцы засняли на видео жуткое ДТП в Клайпеде (2)

7 октября поздно вечером клайпедчане сняли на видео...

В субботу британских болельщиков в Вильнюсе контролировала спецполиция (2)

Веселившиеся в барах Старого города Вильнюса...

TOP новостей

Системы Patriot, которые планирует покупать Польша, будут защищать и Литву (23)

Находившийся в Вильнюсе с визитом глава парламентского...

Археологи надеются, что найдено место замка Пиленай (16)

Находки на Билёняйском кургане, в Шилальском районе,...

Синоптик: установится сырая осенняя погода

На следующей неделе в Литве ожидается дождливая и...

Неумение от ответственности не освобождает: за неоказание помощи водителям грозит уголовная ответственность

После ДТП, если есть пострадавшие, важна каждая минута,...

Полиция не нашла связи инцидента в центре Лондона с терроризмом

У Музея естественной истории в центре Лондона...