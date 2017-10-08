Последний матч в группе F между сборными Литвы и Англии состоится 8 октября, вечером, поэтому у британских болельщиков еще есть время для шумного веселья. Но такое веселье, сопровождающееся бьющимися бокалами, не слишком приятно.

Дежурный Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа сказал DELFI, что особых беспорядков до полуночи зафиксировано не было.

Однако рядом с баром на ул. Вильняус в течение некоторого времени дежурили сотрудники СОБ, они были вооружены. Неподалеку дежурила и полиция.

Около полуночи британские болельщики вышли на улицу и стали петь перед сотрудниками СОБ.

Одному болельщику все же не повезло. Кто-то распылил в баре слезоточивый газ, поэтому он вышел из помещения со слезящимися глазами. На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи.