Студию красоты в Клайпеде пришлось посетить полиции: женщина сообщила значительной похищенной сумме.
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3 января в Клайпедскую полицию обратилась женщина 1973 года рождения, потерявшая кошелек в студии красоты на ул. Бутку Юзес.

Женщина заявила, что в кошельке было 24 тысяч евро.

Начато расследование.

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