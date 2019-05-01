29 апреля, в 17 ч., в Вильнюсе, на ул. M.-K.Чурлёнё двое неизвестных железным предметом избили мужчину (1982 г.р.) и пытались украсть у него сумку.
У пострадавшего диагностировали рану в легком и перелом двух ребер. Он был госпитализирован. Полиция ищет подозреваемых.
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