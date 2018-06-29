Охранники позвонили в полицию в 5.50 ч. Пациент (1999 г.р.) вышел из себя и вел себя агрессивно.
Как выяснилось, молодой человек избил двух медсестер.
Полиция информировала, что пострадали медсестры 56 и 58 лет.
Одну молодой человек ударил по лицу. Ей оказали первую помощь.
Полиция задержала агрессивного пациента.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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