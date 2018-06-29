Охранники позвонили в полицию в 5.50 ч. Пациент (1999 г.р.) вышел из себя и вел себя агрессивно.

Как выяснилось, молодой человек избил двух медсестер.

Полиция информировала, что пострадали медсестры 56 и 58 лет.

Одну молодой человек ударил по лицу. Ей оказали первую помощь.

Полиция задержала агрессивного пациента.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.