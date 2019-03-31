30 марта вечером, после 20 ч., в полицию позвонила женщина и сообщила о ДТП и совершившем его водителе.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Ехавший по неасфальтированной части ул. Жолино водитель Mazda врезался в дерево. По словам свидетеля происшествия, автомобиль врезался в дерево. Водитель получил травмы – его нос был в крови. Однако мужчина бросил автомобиль и сбежал.

Полиция подозревает, что водитель либо был пьян, либо у него не было прав, либо и то и другое вместе. Выясняют, кто управлял автомобилем.

Сам автомобиль увезли на охраняемую площадку.

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