Ехавший по неасфальтированной части ул. Жолино водитель Mazda врезался в дерево. По словам свидетеля происшествия, автомобиль врезался в дерево. Водитель получил травмы – его нос был в крови. Однако мужчина бросил автомобиль и сбежал.
Полиция подозревает, что водитель либо был пьян, либо у него не было прав, либо и то и другое вместе. Выясняют, кто управлял автомобилем.
Сам автомобиль увезли на охраняемую площадку.
В столице водитель совершил ДТП и сбежал с места происшествия (4)
30 марта вечером, после 20 ч., в полицию позвонила женщина...
В Вильнюсе водитель не услышал звук полицейской сирены (23)
В субботу вечером, в 18:15, в Вильнюсе , на перекрёстке...
Разыскиваемый Интерполом вооружённый подозреваемый в убийстве был задержан в Литве (1)
В субботу, в 10:00, полиция Литвы получила сообщение из...
Ночной рейд в Вильнюсе: попалась женщина подшофе (5)
Поздним вечером в пятницу обычный рейд вильнюсской...
Пьяный водитель на пешеходном переходе сбил женщину (11)
28 марта, в 14.12 ч., полиция и врачи скорой приехали по...
TOP новостей
Расценки нотариусов огромные, но сами нотариусы утверждают, что их зарплаты самые низкие в ЕС (16)
Минюст Литвы намерен менять расценки на услуги...
Весной это место просто необходимо посетить: настоящий птичий рай
Одно из самых удивительных природных явлений в Литве -...
По случаю годовщины членства Литвы в НАТО в Паланге можно увидеть военную технику (17)
31 марта в Паланге пройдет праздник по случаю 15-летия...
После теплых выходных снова ожидаются перемены (3)
В воскресенье над Литвой пройдет холодный атмосферный...