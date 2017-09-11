11 сентября, в 12.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, в тоннеле, попал в ДТП внедорожник Lexus - автомобиль повредил стены тоннеля.
Машина после ДТП ремонту не подлежит. Внедорожником управляла вдова президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Она была доставлена в больницу.
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