11 сентября, в 12.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, в тоннеле, попал в ДТП внедорожник Lexus - автомобиль повредил стены тоннеля.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Машина после ДТП ремонту не подлежит. Внедорожником управляла вдова президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Она была доставлена в больницу.

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