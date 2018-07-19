В среду вечером в Вильнюсе произошло ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как информирует столичная полиция, в 21.46 ч. было получено сообщение о ДТП на Минском шоссе.

Позвонивший мужчина сказал, что столкнулись автомобиль и мотоцикл, однако на месте происшествия выяснилось, что автомобиль не поврежден – контакта между транспортными средствами не было.

Это ДТП унесло жизнь 34-летнего мотоциклиста. Он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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