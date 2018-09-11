В столице тягач врезался в Opel, пострадал ребенок



В ДТП пострадал 10-летний ребенок, он получил травму головы. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.

Из-за ДТП на ул. Тукстантмячё со стороны проспекта Лайсвес и ул. Осло сформировались заторы. Водитель Opel рассказал, kad что тягач, перестраиваясь, врезался в бок легковушки.

Opel несколько раз развернуло вокруг оси, он ударялся в ограждения (автомобиль поврежден со всех сторон).

На заднем сидении в специальном кресле сидел ребенок. Он получил травму головы. По предварительным данным, травмы нетяжелые.