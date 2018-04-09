Жестокое преступление было совершено 7 апреля, в 22 ч. в одной из вильнюсских квартир.

Мужчины (1961, 1990 и 1967 г.р.) договорились заранее изнасиловать женщину (1972 г.р.).

Они запугали свою жертву и лишили ее возможности оказать сопротивление. Когда женщина сбежала, они настигли ее, жестоко избили и все трое изнасиловали.

Женщина попала в больницу. Врачи диагностировали множественные следы побоев, у женщины сломан нос.

Все мужчины задержаны.

Двое были в состоянии алкогольного опьянения средней степени (1961 и 1990 г.р.), а третий (1967 г.р.) – сильной.

Начато расследование по подозрению в групповом сексуальном насилии (грозит лишение свободы на срок до 8 лет).