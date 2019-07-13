Полиция информировала, что ДТП произошло на ул. Друёс. В ДТП пострадал человек. По предварительным данным, автомобиль Toyota Prius с логотипами eTransport столкнулся с мотоциклом.

Выяснилось, что на перекрестке, поворачивая налево, Toyota не пропустил ехавший по главной дороге мотоцикл (он только тронулся, стоял у светофора).

У мотоциклиста диагностировали перелом ноги.

Повреждены оба транспортных средства. Легковой автомобиль увез эвакуатор.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.