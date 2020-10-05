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Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе вооруженный мужчина угрожал прохожим.
В столице пьяный вооруженный мужчина угрожал прохожим
© DELFI

4 октября, в 18.20 ч. в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, нетрезвый (2,52 промилле) мужчина (1990 г.р.), угрожал прохожим пневматическим пистолетом PM 49.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.

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