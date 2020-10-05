В столице пьяный вооруженный мужчина угрожал прохожим

4 октября, в 18.20 ч. в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, нетрезвый (2,52 промилле) мужчина (1990 г.р.), угрожал прохожим пневматическим пистолетом PM 49.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.