В столице пьяный водитель врезался в электрический столб

В 10.30 ч. полиция получила сообщение о ДТП на ул. Сетино - в столб врезался автомобиль. Звонивший информировал, что, по его мнению, водитель пьян.
Полиция выяснила, что водитель на самом деле пьян - 2.14 помилле.
Ведется расследование.
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