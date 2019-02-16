15 февраля, в 14.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Киртиму полиция остановила автомобиль с полуприцепом.

В полуприцепе обнаружили и изъяли 9216 бутылок алкоголя (шампанского), на которых не было литовских бандеролей.

Задержан подозреваемый (1964 г.р.).