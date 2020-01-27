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Жители Вильнюса обнаружили около подъезда многоквартирного дома, возможно, человеческие кости, сообщает Департамент полиции.
В столице около подъезда дома обнаружили, возможно, человеческие кости
© DELFI / Karolina Pansevič

26 января, в 12.21 ч., в Вильнюсе, на ул. Тускулену, около подъезда многоквартирного дома обнаружили, возможно, человеческие кости.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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