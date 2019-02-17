Пожарным сообщили о том, что в гаражном массиве в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, горит мусор.
Пожарные-спасатели потушили огонь и обнаружили тело мужчины.
Выяснилось, что причиной смерти несчастного послужил не огонь. Мужчина был сильно избит.
На месте происшествия работает полиция, подозревают, что было совершено преступление.
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