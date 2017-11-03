Женщину сбил автомобиль компании eTransport Toyota Prius. Водитель утверждает, что не заметил пешехода.
Удар был таким сильным, что тело женщины помяло капот, разбило ветровое стекло, перелетело через автомобиль и выбило заднее стекло. Водитель сказал, что не сразу понял, что произошло и еще какое-то время ехал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Вероятно, тело женщины какое-то время было на машине, поскольку ботинки находились в 100 м от тела, упавшего на тротуар.
В этом месте пешеходы часто переходят дорогу в неположенном месте. Поэтому на разделительной полосе оборудовано ограждение, а для пешеходов построен виадук. Но женщина шла по проезжей части, в том месте, где кончается забор.
Полиция выясняет личность женщины - при себе у нее не было документов.
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