Женщину сбил автомобиль компании eTransport Toyota Prius. Водитель утверждает, что не заметил пешехода.

Удар был таким сильным, что тело женщины помяло капот, разбило ветровое стекло, перелетело через автомобиль и выбило заднее стекло. Водитель сказал, что не сразу понял, что произошло и еще какое-то время ехал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Вероятно, тело женщины какое-то время было на машине, поскольку ботинки находились в 100 м от тела, упавшего на тротуар.

В этом месте пешеходы часто переходят дорогу в неположенном месте. Поэтому на разделительной полосе оборудовано ограждение, а для пешеходов построен виадук. Но женщина шла по проезжей части, в том месте, где кончается забор.

Полиция выясняет личность женщины - при себе у нее не было документов.