ДТП произошло около 20 ч.
На месте происшествия выяснилось, что водитель не пострадал, но автомобиль был поврежден.
Водитель рассказал, что, несмотря на то, что он не превышал скорость, машина потеряла управление, съехала с дороги и перевернулась.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
В Купишкском районе загорелся жилой дом, в котором находится 15-летний ребенок-инвалид
По Единому номеру спасения 112 поступила информация о...
В столице мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся (2)
16 июля в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё с дороги съехал и...
В результате знакомства по интернету женщина лишилась 55 000 евро (3)
16 июля в Каунасскую полицию обратилась женщина (1962 г.р.),...
Полиция выявила банду молодых людей, совершавших кражи из автомобилей CityBee (6)
Литовская полиция оперативно выявила и задержала 7...
TOP новостей
Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (54)
Во всей Европе понемногу меняется демографическая...
Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия
Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...
Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (3)
В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...
Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (2)
Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...
Галина Тимченко: работа журналиста всегда будет связана с угрозами - иначе это не журналистика Специально для DELFI (6)
10-11 июля в Лондоне завершилась первая Глобальная...