ДТП произошло около 20 ч.

На месте происшествия выяснилось, что водитель не пострадал, но автомобиль был поврежден.

Водитель рассказал, что, несмотря на то, что он не превышал скорость, машина потеряла управление, съехала с дороги и перевернулась.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.