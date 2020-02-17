aA
Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе пьяная роженица дома родила ребенка.
Kūdikis
Kūdikis
© Shutterstock

15 февраля, в 20.15 ч., в Вильнюсе, дома, нетрезвая (2,65 промилле) женщина (1981 г.р.) родила ребенка.

Роженицу и младенца доставили в больницу.

Ведется расследование.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (7)

"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....

Банк SEB обновил э-банкинг: изменились некоторые услуги (1)

В минувшие выходные банк SEB внедрил новую платформу ИТ и...

Новая модель детсада в Каунасском районе вызвала волну возмущения: за детьми может смотреть, кто хочет (1)

С 1 февраля в Каунасском районе открылись первые...

Премьер Литвы взял двухнедельный отпуск

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис с понедельника ушел...

Витаутас Ландсбергис: мы находимся на пути поиска, но в то же время заблуждений (224)

Первый фактический глава Литвы после восстановления...

|Maža didelių žinių kaina