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Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе пьяная роженица дома родила ребенка.
15 февраля, в 20.15 ч., в Вильнюсе, дома, нетрезвая (2,65 промилле) женщина (1981 г.р.) родила ребенка.
Роженицу и младенца доставили в больницу.
Ведется расследование.
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