В столице Литвы мужчина забрался на главную елку, чтобы выпить чаю и съесть печенье

Полиция информировала, что такие действия мужчины были зафиксированы с помощью видеокамер.
Дежурные информировали полицию, что молодой человек принес стремянку и забирается на стоящую на Кафедральной площади елку.
Приехавшая на место происшествия полиция выяснила, что стремянки у молодого человека нет. Полицейские сделали молодому человеку предупреждение. Однако молодой человек выложил видео, на котором он рассказал, что взял с собой печенье и чай и забрался на елку, чтобы попировать.
Полиция просмотрела видео и решила, что молодой человек (1992 г.р.) должен быть наказан за нарушение общественного порядка.
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