Полиция в Вильнюсе выясняла, кто избил несовершеннолетнюю девушку. По предварительным данным, подозреваемый - ее знакомый.
© DELFI / Karolina Pansevič

31 марта, в 00.15 ч., в вильнюсскую больницу с проспекта Лайсвес была доставлена и госпитализирована пострадавшая 2002 г.р. Диагноз: перелом челюсти. Кроме того, девушка лишилась передних зубов.

Девушка рассказала, что 30 марта, в 23.30 ч., на проспекте Лайсвес, у бензоколонки ее избил знакомый молодой человек.

Полиция разыскивает подозреваемого.

Начато расследование.

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