31 марта, в 00.15 ч., в вильнюсскую больницу с проспекта Лайсвес была доставлена и госпитализирована пострадавшая 2002 г.р. Диагноз: перелом челюсти. Кроме того, девушка лишилась передних зубов.
Девушка рассказала, что 30 марта, в 23.30 ч., на проспекте Лайсвес, у бензоколонки ее избил знакомый молодой человек.
Полиция разыскивает подозреваемого.
Начато расследование.
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