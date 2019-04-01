31 марта, в 00.15 ч., в вильнюсскую больницу с проспекта Лайсвес была доставлена и госпитализирована пострадавшая 2002 г.р. Диагноз: перелом челюсти. Кроме того, девушка лишилась передних зубов.

Девушка рассказала, что 30 марта, в 23.30 ч., на проспекте Лайсвес, у бензоколонки ее избил знакомый молодой человек.

Полиция разыскивает подозреваемого.

Начато расследование.