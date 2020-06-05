В столице из окна на 9 этаже выпала собака, начато расследование

Служба опеки над животными Vyšnių sodas у себя на фейсбуке поделилась фотографиями и видео с места происшествия. "Животное скончалось, начали собираться люди. Позвонившая нам женщина сказала, что полиция не едет, а в муниципальную компанию Grinda дозвониться невозможно. Мы попросили сделать фотографии (животного и дома) и написать заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным, которое привело к смерти. Попросили прислать нам копию заявления, мы это так не оставим", – сказано на странице.

Через полчаса стало известно, что пришла нетрезвая хозяйка собаки, приехала полиция. Однако оставался вопрос - кто увезет мертвую собаку.

Vyšnių sodas отметил, что обычно с представителями муниципальной компании Grindа удавалось общаться без проблем, но на этот раз потребовалось приложить немало усилий. Оказалось, что короткого телефона Grindа нет ни у Единого центра помощи, ни на сайте.

Вскоре Grinda отреагировала и объявила, что в Вильнюсе о мертвых животных можно сообщить по номеру 1355 (круглосуточный номер аварийной службы) или по номеру 112. После того, как с Grindа удалось связаться, приехали ее работники и увезли мертвую собаку.

Delfi связался с Вильнюсской полицией. Ее представитель Юлия Самороковская сказала, что полиция ведет расследование по факту жестокого обращения с животным. За такое правонарушение грозят общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.

"Сейчас уточняют обстоятельства происшествия, оценивают ситуацию и проводят другие процессуальные действия. Решение будет принято через 10 дней", – сказала она.

Полиция напоминает, что если в результате жестокого обращения животное гибнет, агрессору грозит уголовная ответственность.