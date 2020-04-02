В столице грузовик врезался в машину пограничников

Полиция информировала, что поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, в 11.14 ч. произошло ДТП.
По предварительным данным, в автомобиль врезался грузовик MAN.
Полиция отметила, что пограничники сопровождали автомобиль с находящимися в самоизоляции людьми VSAT. Грузовик врезался в ехавший перед ним автомобиль Mitsubishi, а тот в ехавший перед ним Mazda.
Сообщается, что пограничники сопровождали автомобиль Mazda с Родунского шоссе в Пилайте, где людей должны были разместить в гостинице.
Люди в ДТП не пострадали.
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