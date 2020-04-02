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1 апреля в ДТП в Вильнюсе попали пограничники. По предварительным данным, они сопровождали автомобиль людей, находящихся в самоизоляции.
В столице грузовик врезался в машину пограничников
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Полиция информировала, что поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, в 11.14 ч. произошло ДТП.

По предварительным данным, в автомобиль врезался грузовик MAN.

Полиция отметила, что пограничники сопровождали автомобиль с находящимися в самоизоляции людьми VSAT. Грузовик врезался в ехавший перед ним автомобиль Mitsubishi, а тот в ехавший перед ним Mazda.

Сообщается, что пограничники сопровождали автомобиль Mazda с Родунского шоссе в Пилайте, где людей должны были разместить в гостинице.

Люди в ДТП не пострадали.

ru.DELFI.lt
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