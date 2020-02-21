В столице бесчинствовал вооруженный несовершеннолетний: избил девушку и ранил юношу

Скопировать ссылку В столице бесчинствовал вооруженный несовершеннолетний: избил девушку и ранил юношу

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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе несовершеннолетний не только избил девушку, но и ножом ранил несовершеннолетнего юношу.