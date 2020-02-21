В столице бесчинствовал вооруженный несовершеннолетний: избил девушку и ранил юношу

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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе несовершеннолетний не только избил девушку, но и ножом ранил несовершеннолетнего юношу.
20 февраля, в 22.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, во дворе дома, юноша избил девушку (2002 г.р.) и нанес ножевое ранение подростку (2003 г.р.). Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Подозреваемого несовершеннолетнего (2002 г.р.) закрыли в КПЗ.
Ведется расследование.
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