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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе несовершеннолетний не только избил девушку, но и ножом ранил несовершеннолетнего юношу.
В столице бесчинствовал вооруженный несовершеннолетний: избил девушку и ранил юношу
© DELFI / Karolina Pansevič

20 февраля, в 22.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, во дворе дома, юноша избил девушку (2002 г.р.) и нанес ножевое ранение подростку (2003 г.р.). Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемого несовершеннолетнего (2002 г.р.) закрыли в КПЗ.

Ведется расследование.

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