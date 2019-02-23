Сообщение о несчастье поступило в 22.20 ч. Полицию информировали о то, что на ул. Озо в неположенном месте на дорогу выбежала женщина, и ее сбил автомобиль Land Rover.

Люди на месте происшествия сказали, что под машину попала бездомная женщина.

По предварительным данным, женщина получила серьезные травмы, врачи долго реанимировали его в скорой. Она пришла в себя. Врачи увезли ее в больницу.