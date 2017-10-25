Во вторник утром, около 7 ч., столичная полиция получила сообщение о том, что в Старом городе, на ул. Шв. Стяпоно, мусоровоз компании Ecoservis зацепил два стоящих автомобиля BMW и Hyundai, а затем зацепил балкон дома номер 16, на ул. Шв. Стяпоно и снес его. Люди не пострадали.
© A.Didžgalvio nuotr.

Представитель логистики Ecoservice Аудрюс Пуплесис сказал: "Во вторник утром на ул. Шв. Стяпоно мусоровоз нашей компании, объезжая стоявшие в неположенном месте машины, зацепил балкон. Водитель не оценил, что балкон ниже 4 м. О происшествии в полицию сообщил сам водитель, заполнены три декларации – из-за поврежденного балкона, магазина и автомобиля. Ул. Шв. Стяпоно - одна из самых сложных для маневрирования крупногабаритной техники".

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