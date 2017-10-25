В Старом городе мусоровоз повредил машины и снес балкон

Во вторник утром, около 7 ч., столичная полиция получила сообщение о том, что в Старом городе, на ул. Шв. Стяпоно, мусоровоз компании Ecoservis зацепил два стоящих автомобиля BMW и Hyundai, а затем зацепил балкон дома номер 16, на ул. Шв. Стяпоно и снес его. Люди не пострадали.