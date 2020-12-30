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В среду вечером, около 18 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, в ДТП попал экипаж полиции, ехавший по срочному вызову (сообщалось об избиении женщины). Служебный автомобиль столкнулся с такси.
В среду вечером в Вильнюсе столкнулись автомобиль такси и ехавший по вызову полицейский экипаж
© DELFI / Domantas Pipas

Полицейский автомобиль VW разворачивался на улице Озо (сигнальные огни и сирена были включены), когда в него врезался Citroen (пассажиров в такси не было).

Люди в ДТП не пострадали.

На помощь женщине, которую на глазах у ребенка бил и выгнал из дома муж, выехал другой экипаж.

В декабре в ДТП попали как минимум 4 полицейских экипажа.

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