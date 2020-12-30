В среду вечером в Вильнюсе столкнулись автомобиль такси и ехавший по вызову полицейский экипаж

Полицейский автомобиль VW разворачивался на улице Озо (сигнальные огни и сирена были включены), когда в него врезался Citroen (пассажиров в такси не было).

Люди в ДТП не пострадали.

На помощь женщине, которую на глазах у ребенка бил и выгнал из дома муж, выехал другой экипаж.

В декабре в ДТП попали как минимум 4 полицейских экипажа.