Старший специалист отдела координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис говорит, что вызовов, связанных с жаркой погодой, стало больше.
"За сутки у нас было шесть утонувших человек, в Шилуте, Клайпедском уезде, Шакяй, Пагегяй, Кедайнском районе", – сказал специалист.
"Становится больше вызовов спецслужб, автомобильных аварий с пожаром, инцидентов, когда разливается масло, дорожное покрытие становится скользким", – отметил Г.Вайчюлис.
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