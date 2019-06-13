В рекордно жаркую среду в водоемах Литвы утонули 6 человек, пятеро взрослых и 16-летняя девушка, сообщает Lietuvos Radijas.
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Старший специалист отдела координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис говорит, что вызовов, связанных с жаркой погодой, стало больше.

"За сутки у нас было шесть утонувших человек, в Шилуте, Клайпедском уезде, Шакяй, Пагегяй, Кедайнском районе", – сказал специалист.

"Становится больше вызовов спецслужб, автомобильных аварий с пожаром, инцидентов, когда разливается масло, дорожное покрытие становится скользким", – отметил Г.Вайчюлис.

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