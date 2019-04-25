В среду в Литве выгорело почти 84 гектаров открытых территорий

В среду выгорели почти 65 гектаров леса, 13 гектаров лугов и 6 гектаров прочих территорий. Пожарники 106 раз выезжали тушить открытие территории.
Государственное лесничество сообщило, что в местах возгорания пожарники и лесничии дежурили ночью, поскольку опасались того, что сильный ветер вновь поднимет пламя.
25 вызовов было в Вильнюсском округе, 15 – в Каунасском, 14 – в Шяуляйском, 12 – в Мариямпольском, по девять – в Алитусском, Клайпедском и Тяльщяйском округах.
В целом в этом году возникло 2507 пожаров на открытых территориях, на них выгорело 2548 гектаров открытых территорий.
По данным лесничества, в лесах пожары в этом году возникают в три раза чаще, чем в прошлом, уже согрело 150 гектаров лесов – в 15 раз больше, чем в прошлом году.
Специалисты предупреждают, что почти на всей территории страны преобладает пожароопасность лесов четвертого класса, и опасность пожаров очень велика.
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