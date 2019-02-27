К зданию парламента сразу же выехала полиция - 5 экипажей.
По предварительным данным, звонили не из Вильнюса.
Представитель Департамента охраны руководства информировал полицию о том, что находившихся в парламенте людей не стали эвакуировать.
Охрана, отвечающая за безопасность парламента, никаких подозрительных людей не заметила. Не было ни около здания, ни в самом здании никаких подозрительных предметов. Полиция завершила свою работу на подступах к парламенту. Ведется расследование, выясняют личность звонившего.
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