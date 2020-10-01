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29 сентября, в 8 ч., в Паневежском районе, в Смильгяй, из дома ушла и пропала без вести несовершеннолетняя Камиле Жостаутайте (2004 г.р.).
Kamilė Žostautaitė
Kamilė Žostautaitė
© Panevėžio apskr.VPK

Приметы: рост 155 см, волосы длинные, темные, крупного телосложения, носит очки. На девушке была черная куртка, синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить следователю Лауре Навикене по номеру 8 66 54 431 или писать по эл.п. elena.tautkiene@policija.lt

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