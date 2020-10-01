Приметы: рост 155 см, волосы длинные, темные, крупного телосложения, носит очки. На девушке была черная куртка, синие джинсы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить следователю Лауре Навикене по номеру 8 66 54 431 или писать по эл.п. elena.tautkiene@policija.lt
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