В Смильгяй без вести пропала 16-летняя девушка

Скопировать ссылку В Смильгяй без вести пропала 16-летняя девушка

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29 сентября, в 8 ч., в Паневежском районе, в Смильгяй, из дома ушла и пропала без вести несовершеннолетняя Камиле Жостаутайте (2004 г.р.).

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