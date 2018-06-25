В Скуодасском районе рыбак вытащил из болота ружье

24 июня в Скуодасском районе рыбак вытащил из болота гладкоствольное ружье.
Žvejys brakonierius
© Vilniaus RAAD nuotr.

Полиция информировала, что 24 июня, в 11.28 ч., Скуодасском районе, в деревне Юкнайчай, мужчина (1983 г.р.), рыбачил в болоте и вытащил гладкоствольное ружье.

Оружие забрала полиция.

Начато расследование.

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