В Скуодасском районе рыбак вытащил из болота ружье

Полиция информировала, что 24 июня, в 11.28 ч., Скуодасском районе, в деревне Юкнайчай, мужчина (1983 г.р.), рыбачил в болоте и вытащил гладкоствольное ружье.
Оружие забрала полиция.
Начато расследование.
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