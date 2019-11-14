4 ноября, в 17.50 ч. в Шяуляй, на ул. Вильняус с виду знакомые девочки избили несовершеннолетнюю (2005 г.р.).

Пострадавшая получила травмы головы и лица, у нее диагностировали сотрясение мозга. Девочка находится в Шяуляйской больнице.

ведется расследование.